Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в гипермаркете в Твери
Правоохранители выясняют обстоятельства ее побега из дома
Девушку нашли в Тверском гипермаркете. Фото: СУ СК по Тверской области
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16-летняя Елизавета Соловьева, жительница деревни Думаново Торжокского района Тверской области, не в первый раз сбежала из дома.
Поисками беглянки занялись следователи регионального СУ СК, ориентировка была распространена в СМИ.
Не прошло и суток со старта активных поисков, как девушку нашли.
Как поясняют в пресс-службе регионального СУ СК, 1 февраля девушка была обнаружена руководителем отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета в одном из гипермаркетов Твери.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения.
ИСТОЧНИК KP.RU