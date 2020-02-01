Пропавшую 16-летнюю девушку нашли в гипермаркете в Твери

1 Февр. 2020 2020-02-01T14:24:58+03:00

Девушку нашли в Тверском гипермаркете. Фото: СУ СК по Тверской области

Правоохранители выясняют обстоятельства ее побега из дома

Изменить размер текста: A A

16-летняя Елизавета Соловьева, жительница деревни Думаново Торжокского района Тверской области, не в первый раз сбежала из дома.

Поисками беглянки занялись следователи регионального СУ СК, ориентировка была распространена в СМИ.

Не прошло и суток со старта активных поисков, как девушку нашли.

Как поясняют в пресс-службе регионального СУ СК, 1 февраля девушка была обнаружена руководителем отдела криминалистики следственного управления Следственного комитета в одном из гипермаркетов Твери.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ее исчезновения.

ИСТОЧНИК KP.RU