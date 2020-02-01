МЧС предупреждает: над Тверской областью сгущается туман

1 Февр. 2020 2020-02-01T11:38:02+03:00

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Сильный туман окутал Тверь ранним утром 1 февраля.

В связи с этим МЧС по Тверской области предупреждает - метеоусловия неблагоприятные. Водителям и пешеходам нужно быть внимательнее. Ведомство со ссылкой на "Тверской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" сообщает, что днём в субботу в западных, центральных и восточных районах Тверской области сохранится туман. Видимость - 300-800 метров.

МЧС напоминает водителям: двигаясь в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

ИСТОЧНИК KP.RU