В Центре спасения медвежат-сирот в Тверской области появился новый постоялец Моисей

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:49:09+03:00

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На днях госинспектор в области охраны окружающей среды Новгородской области во время патрулирования зеленой зоны Маревского района наткнулся на медведицу. Та, попыталась напугать человека, сделав пару выпадов в его сторону, но в конечном итоге убежала. Осталась берлога, а в ней - медвежонок.

Инспектор забрал малыша, ведь медведица, покинувщая берлогу, не возвращается обратно к своему потомству - медвежонок мог погибнуть.

- Вчера утром мы отправились в путь и к вечеру медвежонок, которому дали имя Моисей, был доставлен в Центр. Состояние здоровья малыша на данный момент удовлетворительное, аппетит хороший. Но он совсем кроха – весит всего 800 г, возраст – немногим более двух недель, - сообщают в Центре спасения медвежат-сирот.

Напомним, что этой зимой в Центре спасения медвежат-сирот в деревне Бубоницы Торопецкого района, находятся уже восемь медвежат. Два маленьких постояльца поступили туда на этой неделе - 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU