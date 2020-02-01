В районах Тверской области появится более 40 новых спортсооружений

1 Февр. 2020 2020-02-01T13:32:33+03:00

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В госпрограмму «Физическая культура и спорт Тверской области» на 2017-2022 годы внесены изменения.

Как поясняют в пресс-службе регионального правительства, объём финансирования программы в 2020 году увеличен на 219,1 млн рублей, в том числе за счёт средств областного бюджета на 173,5 млн рублей, федерального - на 45,6 млн рублей. Общий объём средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы в этом году, составит более 1,1 млрд рублей.

Из этих средств будет субсидии муниципальным образованиям на приобретение и установку оборудования на плоскостные спортивные сооружения в рамках реализации проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

На эти деньги а текущем году в районах региона планируется установить 7 малых спортивных площадок и 12 комплектов уличных тренажеров, обустроить 6 полей для мини-футбола с искусственным покрытием, 4 площадки для тестирования в рамках комплекса ГТО.

Планируется закупка спортивного оборудования и инвентаря для 9 государственных спортивных школ и 22 муниципальных спортивных школ региона.

Также предполагается направить средства на строительство ряда спортивных объектов – в их числе спортивный центр по видам гребли на Волге, футбольное поле с искусственным покрытием в Твери, центр стрелковых видов спорта в деревне «Березино» Калининского района и другие объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU