В Тверской области талантливая молодёжь посоревнуется, кто лучше рисует, танцует и поёт

1 Февр. 2020 2020-02-01T17:44:35+03:00

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Региональный этап игр стартует сегодня, 1 февраля. Игры направлены на выявление и поддержку одарённой творческой молодёжи, создание условий для самореализации, сохранение культурного наследия страны.

-Развитие творческого и профессионального потенциала молодёжи – в числе приоритетных направлений для тверского региона, - поясняют в пресс-службе регионального правительства.

В Дельфийских Играх традиционно принимают участие представители детских школ искусств, музыкальных школ, колледжей культуры, талантливые ученики и студенты в возрасте от 10 до 25 лет.

Конкурс проходит по нескольким направлениям: это инструментальные номинации, театр, художественное чтение, изобразительное искусство, вокальное мастерство, хореографическое исполнение, фотография, тележурналистика, парикмахерское дело, дизайн одежды и многое другое.

Региональный этап Игр продлится до 10 февраля. Его победители представят Тверскую область в финале Игр, который пройдёт с 24 по 29 апреля 2020 года в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU