16-летняя девушка пропала в Тверской области
В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об исчезновении 16-летней Елизаветы Соловьевой, жительницы деревни Думаново Торжокского района Тверской области.
В пресс-службе ведомства поясняют, ранее девушка, со слов родных, неоднократно уходила из дома.
– По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, – комментируют в региональном СУ СК.
Всем, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU