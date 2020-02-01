2020-02-01T07:49:37+03:00
Общество

16-летняя девушка пропала в Тверской области

Поисками занимаются следователи регионального СУ СК РФ
Алина ПЕТРОВА
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Елизавета Соловьева ранее неоднократно уходила из дома. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиЕлизавета Соловьева ранее неоднократно уходила из дома. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об исчезновении 16-летней Елизаветы Соловьевой, жительницы деревни Думаново Торжокского района Тверской области.

В пресс-службе ведомства поясняют, ранее девушка, со слов родных, неоднократно уходила из дома.

– По данному факту Торжокским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводится доследственная проверка, – комментируют в региональном СУ СК.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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