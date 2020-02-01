В Твери юные конькобежцы посоревнуются в «Орбите»
Сегодня, 1 февраля, в Твери в спорткомплексе «Орбита» (Петербургское шоссе д.33, стр.1) можно посмотреть на спортивные надежды российского льда. Здесь проходит региональный этап всероссийских соревнований по конькобежному спорту «Лед надежды нашей».
Старт соревнований в 10.00. В областном спорткомитете поясняют, что к соревнованиям допускаются участники на любых моделях коньков, имеющие медицинское заключение.
За победу поборются:
1 группа с 1-го по 2-ой классы включительно (мальчики и девочки);
2 группа с 3-го по 5-ый классы включительно (мальчики и девочки);
3 группа с 6-го по 8-ой классы включительно (юноши и девушки);
4 группа с 9-го по 11-ый классы включительно (юноши и девушки);
5 группа мужчины и женщины 1994-2001 г.р.;
6 группа мужчины и женщины 1993 г.р. и старше.
Программа соревнований:
9:45 – торжественное открытие;
10:00 – старт соревнований;
12:00-12:30 – церемония награждения победителей и призеров.
ИСТОЧНИК KP.RU