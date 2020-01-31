Завершается прием заявок на второй сезон Тверской литературной премии имени Натальи Серовой

31 Янв. 2020 2020-02-01T00:01:05+03:00

Тверская литературная премия имени Натальи Серовой была учреждена в 2018 году. Фото: Надежда Алюшева

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До 14 февраля в Твери продолжается прием работ от авторов на второй сезон Тверской литературной премии имени Натальи Серовой. Учредители - Тверской фонд развития культуры и спорта «Отчий дом».

В этом году принимаются неизданные книгой произведения, а также рукописи в жанрах: проза, поэзия, драматургия. Важно, что один автор может предоставить одно произведение в одной номинации.

Требования в автору. Он должен иметь отношение к тверскому региону (проживать и ранее проживать). Также на премию могут быть номинированы произведения, действие которых явным образом происходит в Твери или городах Тверской области авторов других регионов.

Для номинации необходимо предоставить: номинируемое произведение; биографическую справку; краткую аннотацию произведения.

Все материалы направляются на электронный адрес Фонда «Отчий дом» od_fond@mail.ru с пометкой «на премию имени Натальи Серовой».

Победитель будет объявлен 21 мая 2020 года. Он получит материальную составляющую премии в размере 50 000 рублей. Помимо победителя, объявляются дипломанты премии, которые получают ценные подарки.

Основатель фонда «Отчий дом» - Наталья Серова. При жизни она поддерживала общественно значимые проекты в области культуры и спорта. В 2018 году по решению Правления Фонда «Отчий дом» с целью поиска и поощрения талантливых авторов Тверского региона, была учреждена ежегодная Тверская литературная премия имени Натальи Серовой.

ИСТОЧНИК KP.RU