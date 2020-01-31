Бывшие осужденные обокрали дачу москвички в Тверской области
В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что в Зубцовском районе неизвестные обокрали ее летний дачный дом, откуда похитили плазменный телевизор и предметы быта. А из сарая - два велосипеда. Общий ущерб составил более 50 000 рублей.
В течении дежурных суток личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых жителей Зубцовского района 32 и 36 лет.
Злоумышленники сознались в содеянном. Похищенное имущество вернули владелице. Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За кражу им грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU