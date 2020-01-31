Бывшие осужденные обокрали дачу москвички в Тверской области

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:30:04+03:00

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В полицию с заявлением о краже обратилась 29-летняя жительница Москвы. Женщина сообщила, что в Зубцовском районе неизвестные обокрали ее летний дачный дом, откуда похитили плазменный телевизор и предметы быта. А из сарая - два велосипеда. Общий ущерб составил более 50 000 рублей.

В течении дежурных суток личности подозреваемых были установлены. Ими оказались двое неработающих, ранее судимых жителей Зубцовского района 32 и 36 лет.

Злоумышленники сознались в содеянном. Похищенное имущество вернули владелице. Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания. За кражу им грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU