За управление мотоциклом в пьяном виде житель Тверской области отправится в колонию

31 Янв. 2020 2020-01-31T16:21:22+03:00

Мужчина отправится в тюрьму за езду в пьяном виде Фото: архив "КП"

Мужчина проведет в тюрьме год и восемь месяцев

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Прокуратурой Максатихинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что осужденный ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. После употребления с другом спиртных напитков сел за руль мотоцикла, но был остановлен сотрудниками полиции.

Суд назначил нарушителю наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU