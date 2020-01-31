За управление мотоциклом в пьяном виде житель Тверской области отправится в колонию
Прокуратурой Максатихинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина осужден за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Установлено, что осужденный ранее уже был судим за совершение аналогичного преступления. После употребления с другом спиртных напитков сел за руль мотоцикла, но был остановлен сотрудниками полиции.
Суд назначил нарушителю наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортным средством на три года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU