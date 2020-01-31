2020-01-31T16:09:50+03:00
Общество

Госавтоинспекторы Тверской области продолжают выявлять нарушения правил перевозки пассажиров

Сплошные проверки автобусов прошли в семи муниципалитетах региона
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжаются рейды по проверке автобусовВ Тверской области продолжаются рейды по проверке автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. В период с 24 по 30 января рейды прошли в семи муниципальных образованиях региона.

В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Всего за неделю было проверено 55 автобусов, выявлено 10 нарушений Правил дорожного движения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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