Госавтоинспекторы Тверской области продолжают выявлять нарушения правил перевозки пассажиров
Сплошные проверки автобусов прошли в семи муниципалитетах региона
В Тверской области продолжаются рейды по проверке автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. В период с 24 по 30 января рейды прошли в семи муниципальных образованиях региона.
В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Всего за неделю было проверено 55 автобусов, выявлено 10 нарушений Правил дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU