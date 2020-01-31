2020-01-31T15:56:35+03:00
Общество

Тверским льготникам на 3% проиндексируют ежемесячную денежную выплату

Индексация произойдёт автоматически, обращаться никуда не нужно
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий.Повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий и других льготных категорий.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

С 1 февраля на 3% проиндексируют размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Это повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.

По данным Тверского отделения Пенсионного фонда РФ, в Тверской области ЕДВ получает 121 тысяча человек. Для каждой категории федеральных льготников размер данной выплаты индивидуален. Индексация размера выплаты произойдёт автоматически. Выплату в новом размере доставят в соответствии с графиком доставки пенсии.

Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. С 1 февраля она составит 1 155 рубля 06 копеек в месяц, в том числе:

- медикаментозное обеспечение – 889 рублей 66 копеек;

- санаторно-курортное лечение – 137 рублей 63 копейки;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугороднем междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Спецкора «Комсомольской правды»-Тверь» Ирину Тарасову наградили в Росгвардии
В Твери суд вынес приговор коллекторам из "Лиги денег", которые угрожали должнику расправой
В Твери завершено обследование дома на бульваре Гусева, пострадавшего от взрыва газа
Карта "Иволга" ещё действует в троллейбусах, но пополнить в Твери её негде
Бывшие осужденные обокрали дачу москвички в Тверской области
За управление мотоциклом в пьяном виде житель Тверской области отправится в колонию
В Тверской области водитель на иномарке наехал на бетонное ограждение и вылетел в кювет
Госавтоинспекторы Тверской области продолжают выявлять нарушения правил перевозки пассажиров
Тверским льготникам на 3% проиндексируют ежемесячную денежную выплату
В Тверской области появились памятные дни святой Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея
Леся Чичановская отстранена от должности ректора Тверского государственного медуниверситета
В Тверской области сухофрукты не прошли проверку Россельхознадзора
На улице Оборонной в Твери мужчина убил своего знакомого
В Тверской области АТП несколько месяцев не платило зарплату работникам
За долги по алиментам житель Тверской области будет полгода трудиться на исправительных работах
В Пролетарском районе Твери задержали мужчину со свертком наркотиков
Знай наших! Шеф-редактор газеты Татьяна Румянцева и директор радио "Комсомольская правда - Тверь" Игорь Аксёнов стали лауреатами конкурса "Грани"
В Твери снесут еще два аварийных дома
Две зоны платных парковок в Твери переходят в штатный режим работы
В 300 школах Тверской области появится высокоскоростной интернет
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадал четырехмесячный малыш
На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись три автомобиля
В Тверской области осудили наркоторговцев, причастных к поставке крупной партии наркотиков в регион
Росздравнадзор назвал ситуацию в системе здравоохранения Тверской области неблагополучной
В Спасо-Преображенском соборе Твери подключили систему водяного отопления
Новый пресс-секретарь Тверской епархии рассказал о приоритетных направлениях работы на год
Светящийся шар на Трёхсвятской разобрали, но кое-что из новогоднего убранства в Твери осталось