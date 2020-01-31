Тверским льготникам на 3% проиндексируют ежемесячную денежную выплату

31 Янв. 2020 2020-01-31T15:56:35+03:00

Индексация произойдёт автоматически, обращаться никуда не нужно

Изменить размер текста: A A

С 1 февраля на 3% проиндексируют размер ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) федеральным льготникам. Это повышение коснётся инвалидов, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и России, Героев Социалистического Труда.

По данным Тверского отделения Пенсионного фонда РФ, в Тверской области ЕДВ получает 121 тысяча человек. Для каждой категории федеральных льготников размер данной выплаты индивидуален. Индексация размера выплаты произойдёт автоматически. Выплату в новом размере доставят в соответствии с графиком доставки пенсии.

Одновременно с индексацией ЕДВ увеличится и стоимость набора социальных услуг, который федеральные льготники могут получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте. С 1 февраля она составит 1 155 рубля 06 копеек в месяц, в том числе:

- медикаментозное обеспечение – 889 рублей 66 копеек;

- санаторно-курортное лечение – 137 рублей 63 копейки;

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и на междугороднем междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 127 рублей 77 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU