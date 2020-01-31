2020-01-31T14:41:45+03:00
Общество

В Тверской области появились памятные дни святой Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея

Соответствующее постановление принял областной парламент
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области утверждены новые памятные датыВ Тверской области утверждены новые памятные датыФото: Ирина ТАРАСОВА
Изменить размер текста:

Законодательно Собрание Тверской области приняло постановление "Об установлении на территории Тверской области памятных дней святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея (Успенского)".

С законодательнй инициативой выступил губернатор Игорь Руденя.

Согласно документу, на территории региона установлены памятные дни: 25 июня - День памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, 9 июня - День памяти преподобного Нила Столобенского, 26 октября - День памяти священномученика Фаддея (Успенского).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области появились памятные дни святой Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея
Леся Чичановская отстранена от должности ректора Тверского государственного медуниверситета
В Тверской области сухофрукты не прошли проверку Россельхознадзора
На улице Оборонной в Твери мужчина убил своего знакомого
В Тверской области АТП несколько месяцев не платило зарплату работникам
За долги по алиментам житель Тверской области будет полгода трудиться на исправительных работах
В Пролетарском районе Твери задержали мужчину со свертком наркотиков
Знай наших! Шеф-редактор газеты Татьяна Румянцева и директор радио "Комсомольская правда - Тверь" Игорь Аксёнов стали лауреатами конкурса "Грани"
В Твери снесут еще два аварийных дома
Две зоны платных парковок в Твери переходят в штатный режим работы
В 300 школах Тверской области появится высокоскоростной интернет
В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадал четырехмесячный малыш
На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись три автомобиля
В Тверской области осудили наркоторговцев, причастных к поставке крупной партии наркотиков в регион
Росздравнадзор назвал ситуацию в системе здравоохранения Тверской области неблагополучной
В Спасо-Преображенском соборе Твери подключили систему водяного отопления
Новый пресс-секретарь Тверской епархии рассказал о приоритетных направлениях работы на год
Светящийся шар на Трёхсвятской разобрали, но кое-что из новогоднего убранства в Твери осталось