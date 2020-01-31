В Тверской области появились памятные дни святой Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея
Законодательно Собрание Тверской области приняло постановление "Об установлении на территории Тверской области памятных дней святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея (Успенского)".
С законодательнй инициативой выступил губернатор Игорь Руденя.
Согласно документу, на территории региона установлены памятные дни: 25 июня - День памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, 9 июня - День памяти преподобного Нила Столобенского, 26 октября - День памяти священномученика Фаддея (Успенского).
Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
ИСТОЧНИК KP.RU