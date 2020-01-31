В Тверской области появились памятные дни святой Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:41:45+03:00

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Законодательно Собрание Тверской области приняло постановление "Об установлении на территории Тверской области памятных дней святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, преподобного Нила Столобенского, священномученика Фаддея (Успенского)".

С законодательнй инициативой выступил губернатор Игорь Руденя.

Согласно документу, на территории региона установлены памятные дни: 25 июня - День памяти святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, 9 июня - День памяти преподобного Нила Столобенского, 26 октября - День памяти священномученика Фаддея (Успенского).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU