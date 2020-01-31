В Тверской области сухофрукты не прошли проверку Россельхознадзора
Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверки на рынках городов Торжка, Лихославля, поселка Спирово и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.
В частности, установлено, что продавцы осуществляли реализацию пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году, в четырех случаях товар не имел сопроводительных документов.
Вместе с тем, выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с сухофруктами, не прошедшими фитосанитарный карантинный контроль.
Виновные лица привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU