В Тверской области сухофрукты не прошли проверку Россельхознадзора

31 Янв. 2020 2020-01-31T14:13:41+03:00

Сухофрукты на рынках не прошли фитосанитарный контроль Фото: Управление Россельхознадора по Тверской области

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверки на рынках городов Торжка, Лихославля, поселка Спирово и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В частности, установлено, что продавцы осуществляли реализацию пакетированных семян овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году, в четырех случаях товар не имел сопроводительных документов.

Вместе с тем, выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с сухофруктами, не прошедшими фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU