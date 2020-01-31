На улице Оборонной в Твери мужчина убил своего знакомого
Преступление было совершено в ночь на 28 января 2020 года в одном из домов на улице Оборонной в Твери. Следствие считает, что между двумя мужчинами в квартире произошла ссора, в результате которой 26-летний гость, вооружившись колото-резанным предметом, несколько раз ударил им хозяина квартиры. От травм, полученных в область головы, грудной клетки и конечностей, потерпевший скончался на месте происшествия.
Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факут возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый взят под стражу.
- При помощи криминалиста СКР и сотрудников полиции детально проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.
ИСТОЧНИК KP.RU