2020-01-31T14:02:05+03:00
Происшествия

На улице Оборонной в Твери мужчина убил своего знакомого

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В оме на улице Оборонной в Твери произошло убийство Фото: СУ СК РФ по Тверской областиВ оме на улице Оборонной в Твери произошло убийство Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Преступление было совершено в ночь на 28 января 2020 года в одном из домов на улице Оборонной в Твери. Следствие считает, что между двумя мужчинами в квартире произошла ссора, в результате которой 26-летний гость, вооружившись колото-резанным предметом, несколько раз ударил им хозяина квартиры. От травм, полученных в область головы, грудной клетки и конечностей, потерпевший скончался на месте происшествия.

Заволжским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области по данному факут возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый взят под стражу.

- При помощи криминалиста СКР и сотрудников полиции детально проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, - сообщили в пресс-службе регионального СКР. - Выполняется комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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