В Тверской области АТП несколько месяцев не платило зарплату работникам

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:52:00+03:00

Работники АТП в Тверской области с сентября не получали заработную плату Фото: Валерий РОМАНОВ

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Прокуратура Бельского района провела проверку деятельности МУП "Бельское АТП" в части исполнения законодательства об оплате труда и занятости населения.

Установлено, что с сентября 2019 года муниципальное предприятие не платило заработную плату семи работникам. В результате чего образовалась задолженность.

В адрес директора организации было внесено представление, а в суд направлены 14 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Все они рассмотрены и удовлетворены.

В адрес администрации района внесено представление с требованием организовать погашение задолженности по заработной плате перед работниками.

После вмешательства прокуратуры администрацией Бельского района предприятию выделена субсидия в размере 539 тыс. рублей для погашения задолженности.

Расчет с работниками произведен в полной мере.

ИСТОЧНИК KP.RU