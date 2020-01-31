В Тверской области АТП несколько месяцев не платило зарплату работникам
Прокуратура Бельского района провела проверку деятельности МУП "Бельское АТП" в части исполнения законодательства об оплате труда и занятости населения.
Установлено, что с сентября 2019 года муниципальное предприятие не платило заработную плату семи работникам. В результате чего образовалась задолженность.
В адрес директора организации было внесено представление, а в суд направлены 14 заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате. Все они рассмотрены и удовлетворены.
В адрес администрации района внесено представление с требованием организовать погашение задолженности по заработной плате перед работниками.
После вмешательства прокуратуры администрацией Бельского района предприятию выделена субсидия в размере 539 тыс. рублей для погашения задолженности.
Расчет с работниками произведен в полной мере.
ИСТОЧНИК KP.RU