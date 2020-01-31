За долги по алиментам житель Тверской области будет полгода трудиться на исправительных работах

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:46:09+03:00

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Перед судом предстал житель Фировского района. Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).

В ходе судебного следствия установлено, что отец и ранее привлекался к ответственности по ричине задолженности по алиментам. Тогда ему было назначено административное наказание. Повторное уклонение от выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения повлекло уголовную ответственность.

Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% условно с испытательным сроком шесть месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU