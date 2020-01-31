За долги по алиментам житель Тверской области будет полгода трудиться на исправительных работах
Перед судом предстал житель Фировского района. Мужчина признан виновным по ч.1 ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей).
В ходе судебного следствия установлено, что отец и ранее привлекался к ответственности по ричине задолженности по алиментам. Тогда ему было назначено административное наказание. Повторное уклонение от выплаты алиментов на несовершеннолетнего ребенка 2007 года рождения повлекло уголовную ответственность.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 10% условно с испытательным сроком шесть месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU