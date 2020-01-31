В Пролетарском районе Твери задержали мужчину со свертком наркотиков
Возбуждено уголовное дело
В Твери за хранение наркотиков задержан мужчинаФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области на одной из улиц в Пролетарском районе города Твери задержали 40-летнего мужчину по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружен и изъят свёрток с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество массой 6 г.
Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 228 УК РФ.
Полицейские устанавливают, где и у кого приобретен наркотик, для каких целей он предназначался. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU