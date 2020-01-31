В Твери снесут еще два аварийных дома

31 Янв. 2020 2020-01-31T13:01:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери еще два дома признаны аварийными и подлежащими сносу. Это строения на улице 3-я Волоколамская, дом 4 и улица Серебряковская пристань, дом 12. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте администрации Твери.

Дома обследовала специальная комиссия и пришла к выводу, что, в виду своего физического износа, они не пригодны для проживания.

Согласно документу, в срок до 10 февраля 2020 года нанимателей и собственников жилых помещений, проживающих в указанных многоквартирных домах, внесут в муниципальную программу города Твери "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2021-2026 годы для дальнейшего переселения.

ИСТОЧНИК KP.RU