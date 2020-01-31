В 300 школах Тверской области появится высокоскоростной интернет
Областное правительство сообщает о том, что к 2022 году все действующие школы региона будут обеспечены бесплатным высокоскоростным интернетом. В 2019-м к мировой паутине уже подключили 250 образовательных учреждений, в этом году на очереди еще 300 (как в городских, так и на сельских).
Обеспечение школ интернетом ведётся по национальной программе «Цифровая экономика». Наша задача – обеспечить образование детей в современном формате и в городах, и в сельской местности, - поставил задачу губернатор Игорь Руденя.
В подключаемых к интернету городских школах скорость интернета будет 100 Мбит/сек, в сельских - 50 Мбит/сек.
Трафик будет оплачиваться средствами федерального и областного бюджетов.
Интернетом дело не ограничится - по нацпроекту «Образование» в 2020 году в регионе запланировано обновить компьютерное и интерактивное оборудование в 101 школе, в 2021-м - в 300, в 2022-м - в 74. На эти цели заложено порядка 1 млрд рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU