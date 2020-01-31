В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадал четырехмесячный малыш
Угрозы его жизни нет
В ДТП пострадал четырехмесячный ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 31 января, в районе дома №116 на Петербургском шоссе в Твери.
На указанном участке, по информации региональной Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал пассажир виновной машины - четырехмесячный мальчик.
Ребенок находился в переноске, был пристегнут. Его осмотрели врачи, от госпитализации отказались.
Остоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU