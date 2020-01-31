В ДТП на Петербургском шоссе в Твери пострадал четырехмесячный малыш

31 Янв. 2020 2020-01-31T11:20:41+03:00

В ДТП пострадал четырехмесячный ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

Угрозы его жизни нет

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Авария произошла 31 января, в районе дома №116 на Петербургском шоссе в Твери.

На указанном участке, по информации региональной Госавтоинспекции, столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пострадал пассажир виновной машины - четырехмесячный мальчик.

Ребенок находился в переноске, был пристегнут. Его осмотрели врачи, от госпитализации отказались.

Остоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU