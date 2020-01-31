На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись три автомобиля

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:51:02+03:00

ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария с участием трех автомобилей произошла утром, 31 января, в районе дома №3 на Волоколамском проспекте, в Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Известно, что в результате столкновения пострадал водитель невиновной машины - 21-летняя девушка. Угрозы ее жизни нет. Все водители трезвые. Виновник не предоставил преимущество при повороте налево.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU