2020-01-31T10:51:02+03:00
Происшествия

На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись три автомобиля

Есть пострадавшие
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
ДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской областиДТП на Волоколамском проспекте в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария с участием трех автомобилей произошла утром, 31 января, в районе дома №3 на Волоколамском проспекте, в Твери. О случившемся сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Известно, что в результате столкновения пострадал водитель невиновной машины - 21-летняя девушка. Угрозы ее жизни нет. Все водители трезвые. Виновник не предоставил преимущество при повороте налево.

Подробности уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Волоколамском проспекте в Твери столкнулись три автомобиля
В Тверской области осудили наркоторговцев, причастных к поставке крупной партии наркотиков в регион
Росздравнадзор назвал ситуацию в системе здравоохранения Тверской области неблагополучной
В Спасо-Преображенском соборе Твери подключили систему водяного отопления
Новый пресс-секретарь Тверской епархии рассказал о приоритетных направлениях работы на год
Светящийся шар на Трёхсвятской разобрали, но кое-что из новогоднего убранства в Твери осталось
Семилетняя девочка пострадала в Твери в ДТП
Судья в отставке устроила выставку своих картин в Твери
Запись первоклашек в школы началась в Твери
Трехлетний мальчик пострадал в ДТП в Твери
Чтобы покупка "двушки" окупилась, жителю Твери придётся сдавать её в аренду почти 14 лет
В Твери спасатели тушили горящий лесовоз
В Тверской области иностранца-нелегала принудительно выдворили за пределы страны
В Тверской области уже несколько дней ищут пропавшую 17-летнюю девушку
Житель Твери прикинулся инвалидом, чтобы бесплатно ездить в электричках
Предприятие в Тверской области оформило документы на несуществующие партии молока
В Твери мужчина сдал в ломбард цепочку своего знакомого
В Тверской области началась установка огромного монумента Советскому солдату
За сомнительные свертки с порошкообразным веществом задержаны двое жителей Твери
Тверское "Динамо" уступило тольяттинской "Ладе" в серии послематчевых буллитов
Двое молодых людей обокрали дом жителя поселка Редкино в Тверской области
Семенами цветов и овощей торговали с нарушениями на рынке в Тверской области
В 2020 году в Тверской области благоустроят 26 дворов и 64 общественных пространства
В январе в Тверской области подстрелили одиннадцать волков
Житель Тверской области работал по поддельному удостоверению тракториста
Следователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусе в Твери