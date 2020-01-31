2020-01-31T10:12:42+03:00
Происшествия

В Тверской области осудили наркоторговцев, причастных к поставке крупной партии наркотиков в регион

Двое осужденных получили по 9,5 лет лишения свободы
Ольга ТРОФИМОВА
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Участники преступной группировки получили реальные сроки Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской областиУчастники преступной группировки получили реальные сроки Фото: пресс-служба УФСБ России по Тверской области
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Пролетарский районный суд г. Твери вынес обвинительный приговор в отношении двух членов межрегиональной преступной группы, занимающейся поставкой наркотических средств на территорию Тверской области.

По сообщению УФСБ России по Тверской области, жители г. Пушкино Московской области Руслан Нуриев и Станислав Зайцев получили по 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима.

Напомним, межрегиональный канал поставки наркотических средств на территорию Верхневолжья был пресечен Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тверской области во взаимодействии с региональным УГИБДД УМВД.

- 21 декабря 2018 года в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в момент перегрузки наркотических средств из тайника в автомобиль задержаны активные члены межрегиональной преступной группы, - сообщили в ведомстве. - Из незаконного оборота изъято пятнадцать килограмм наркотического вещества предполагаемой стоимостью более 22 млн. рублей. Следственным подразделением УФСБ России по Тверской области расследовано уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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