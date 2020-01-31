Росздравнадзор назвал ситуацию в системе здравоохранения Тверской области неблагополучной

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:03:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тверской области выявлены нарушения прав граждан на получение качественной, доступной и эффективной медицинской и лекарственной помощи. Об этом сообщил Росздравнадзор по итогам проведенной в 2020 году проверки деятельности Министерства здравоохранения и Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области.

Проверки проходили и в прошлом году, ряд нарушений смогли устранить, но серьезные недочеты остались.

- В целом ситуацию в системе здравоохранения региона назвать благополучной нельзя, - отметили в Росздравнадзоре. - Коэффициенты общей смертности в Тверской области выше, чем по центральному федеральному округу и Российской Федерации.

Комиссия также отметила, что программа модернизации оказания первичной медико-санитарной помощи в регионе подготовлена формально, без расчета потребностей замены или приобретения необходимого медицинского оборудования.

- В ходе проведенной в 2020 году проверки Минздрава Тверской области комиссией Росздравнадзора выявлены многочисленные нарушения, в числе которых: невыстроенная система оказания экстренной и неотложной помощи, неукомплектованность необходимыми медицинскими изделиями для оказания экстренной медицинской помощи, не проведена в полном объеме (с охватом всех муниципальных образований) диспетчеризация скорой медицинской помощи; не соблюдаются сроки диагностических и лабораторных исследований у пациентов с подозрением на онкологическое заболевание, и другие нарушения, - добавили в ведомстве.

ТФОМС не реализуются мероприятия по снижению смертности (не достигается более 60% индикативных показателей реализации данных мероприятий); не анализируются причины повышения смертности и не контролируются в полном объеме нарушения при оказании медицинской помощи. Это приводит к нарушению прав застрахованных граждан на получение качественной и доступной медицинской помощи.

Росздравнадзором по результатам проверки выдано предписание с требованием устранить все выявленные нарушения. Информация о проверке будет передана в Генпрокуратуру и губернатору Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU