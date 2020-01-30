2020-01-30T17:02:44+03:00
Происшествия

В Твери спасатели тушили горящий лесовоз

Автомобиль загорелся на Октябрьском проспекте
Ольга ТРОФИМОВА
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На Октябрьском проспекте в Твери сгорел лесовоз Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Анютка РомановаНа Октябрьском проспекте в Твери сгорел лесовоз Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Анютка Романова
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ЧП произошло днем, 30 января, напротив строительного гипермаркета на Октябрьском проспекте в Твери.

О том, что на дороге загорелся груженый лесовоз, рассказали очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь". На место пожара выезжали ПСЧ №1 и №2 ГУ МЧС по Тверской области - всего три отделения.

По информации пресс-службы ведомства, в 15:48 пожар был ликвидирован. В результате возгорания кабина большегруза сгорела полностью.

Причина пожара устанавливается.

В Твери тушили горящий лесовоз.Видео сняли очевидцы

ИСТОЧНИК KP.RU

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