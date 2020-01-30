В Тверской области иностранца-нелегала принудительно выдворили за пределы страны

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:12:46+03:00

Решением суда правонарушитель оштрафован на 2000 рублей и выдворен за пределы страны Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Перед судом предстал гражданин Республики Украина. Иностранца осудили на нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.

Установлено, что 43-летний гражданин в июле 2019 года въехал на территорию РФ и, несмотря на то, что срок его пребывания на территории РФ закончился, продолжал проживать в поселке Старая Торопа Западнодвинского района, не имея при этом разрешающих документов.

В пресс-службе суда сообщили, что решением суда правонарушитель оштрафован на 2000 рублей и выдворен за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU