В Тверской области иностранца-нелегала принудительно выдворили за пределы страны
Решение вынес Западнодвинский межрайонный суд
Решением суда правонарушитель оштрафован на 2000 рублей и выдворен за пределы страны Фото: архив "КП"
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Перед судом предстал гражданин Республики Украина. Иностранца осудили на нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Установлено, что 43-летний гражданин в июле 2019 года въехал на территорию РФ и, несмотря на то, что срок его пребывания на территории РФ закончился, продолжал проживать в поселке Старая Торопа Западнодвинского района, не имея при этом разрешающих документов.
В пресс-службе суда сообщили, что решением суда правонарушитель оштрафован на 2000 рублей и выдворен за пределы страны.
ИСТОЧНИК KP.RU