2020-01-30T15:16:06+03:00
Экономика

Предприятие в Тверской области оформило документы на несуществующие партии молока

Нарушения выявило Управление Россельхознадзора
Ольга ТРОФИМОВА
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Предприятие оформило документы на несуществующее молоко Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской областиПредприятие оформило документы на несуществующее молоко Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области
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Инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Тверской области в ходе проверки на одном из предприятий в Старицком районе были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Установлено, что общество оформило ветеринарные сопроводительные документы на молоко коровье сырое, которое на данный момент времени еще не было произведено. Таким образом, дальнейшие партии молока могли не проходить необходимый контроль.

По факту нарушения в отношении Общества было возбуждено дело об административном правонарушении и наложен административный штраф. Руководству выдано предписание об устранении нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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