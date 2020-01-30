В 2020 году в Тверской области благоустроят 26 дворов и 64 общественных пространства

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:55:03+03:00

В Твери в прошлом году одним из объектов благоустройства стала площадка перед стелой «Город воинской славы» Фото: администрация Твери

В региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году вошло 90 муниципальных проектов

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На заседании межведомственной комиссии в областном правительстве подвели итоги реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019 году и рассмотрели планы на 2020-й.

Губернатор Игорь Руденя не раз подчеркивал большое практическое значение этого проекта для муниципалитетов региона.

Всего в текущем году приведут в порядок 26 дворов и благоустроят 64 общественных пространства в 38 муниципальных образованиях. На это дело направят порядка 388,5 млн рублей, в том числе 376, 9 млн – из федерального бюджета, 11,6 млн — из областного.

Перечень объектов уже сформирован, но утвердят его на одном из ближайших заседаний правительства Тверской области.

В прошлом году проект позволил благоустроить 56 дворов и 93 парка, сквера, набережных, детских площадок и городских улиц в 24 муниципалитетах.

Напомним, что до 2024 года по нацпроекту «Жилье и городская среда» в регионе запланировано обновить больше 1100 дворов и свыше 380 общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU