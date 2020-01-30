2020-01-30T12:38:42+03:00
Происшествия

Следователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусе в Твери

Женщину зажало дверью и протащило по дороге
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусеСледователи проводят проверку по факту травмирования пенсионерки в автобусеФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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ДТП произошло утром, 29 января, на улице Можайского в Твери. Водитель, управляя автобусом, не дождался пока 73-летняя пассажирка выйдет из салона маршрутки, закрыл дверь, зажав пожилой женщине руку и ногу. Автобус поехал, волоча за собой пенсионерку.

Водитель маршрутки с места происшествия скрылся, но позже был разыскан.

Женщина обратилась в больницу, ей оказана помощь.

В пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области сообщили, что Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области по данному факту организовано проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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