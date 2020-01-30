На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:57:05+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей Верхневолжья о неблагоприятных погодных условиях.

Сообщается, что утром и днем 30 января в отдельных районах Тверской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров.

Спасатели напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU