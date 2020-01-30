На дорогах Тверской области из-за тумана ухудшилась видимость
МЧС предупреждает о непогоде
Отдельные районы Тверской области накрыл туманФото: Олег ЗОЛОТО
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей Верхневолжья о неблагоприятных погодных условиях.
Сообщается, что утром и днем 30 января в отдельных районах Тверской области ожидается туман с видимостью 300-800 метров.
Спасатели напоминают, что туман представляет опасность для всех участников дорожного движения. При движении в тумане на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений, целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU