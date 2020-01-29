В этом году на реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T17:30:41+03:00

Игорь Руденя напомнил о персональном спросе за эффективное исполнение нацпроектов с руководителей региональных органов власти региона и глав муниципалитетов. Фото: ПТО

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Сегодня в областном правительстве обсуждались итоги прошлого года и планы по реализации нацпроектов на 2020-ый.

Губернатор Игорь Руденя выделил три главных момента. Нацпроекты должны повысить качество жизни людей. Изменить к лучшему демографическую картину. Персональная отвественность за исполнение поставленных задач ложится на руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов.

Деньги на реализацию нацпроектов в этом году выделяются еще более серьезные, чем в прошлом году - 11,8 млрд рублей (на 1,5 млрд больше, чем в 2019-м). Губернатор поставил задачи по их реализации.

Необходимо построить и открыть не меньше 7 детских садов и по крайней мере одну современную школу на 1224 места, начать строительство новой детской больницы в Твери. Благоустроить не менее 56 дворов и 81 общественное пространство. Продолжить масштабный ремонт региональных и муниципальных автодорог, модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, создание новых спортивных сооружений и реконструкцию учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU