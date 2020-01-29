2020-01-29T17:30:41+03:00
Общество

В этом году на реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей

Игорь Руденя расставил приоритеты в исполнении национальных проектов в регионе
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Игорь Руденя напомнил о персональном спросе за эффективное исполнение нацпроектов с руководителей региональных органов власти региона и глав муниципалитетов. Фото: ПТОИгорь Руденя напомнил о персональном спросе за эффективное исполнение нацпроектов с руководителей региональных органов власти региона и глав муниципалитетов. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Сегодня в областном правительстве обсуждались итоги прошлого года и планы по реализации нацпроектов на 2020-ый.

Губернатор Игорь Руденя выделил три главных момента. Нацпроекты должны повысить качество жизни людей. Изменить к лучшему демографическую картину. Персональная отвественность за исполнение поставленных задач ложится на руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов.

Деньги на реализацию нацпроектов в этом году выделяются еще более серьезные, чем в прошлом году - 11,8 млрд рублей (на 1,5 млрд больше, чем в 2019-м). Губернатор поставил задачи по их реализации.

Необходимо построить и открыть не меньше 7 детских садов и по крайней мере одну современную школу на 1224 места, начать строительство новой детской больницы в Твери. Благоустроить не менее 56 дворов и 81 общественное пространство. Продолжить масштабный ремонт региональных и муниципальных автодорог, модернизацию и переоснащение медицинских учреждений, создание новых спортивных сооружений и реконструкцию учреждений культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На онлайн-карты Твери нанесли более 4 тысяч туристических точек
В этом году на реализацию нацпроектов в Тверской области направят 11,8 млрд рублей
В Тверской области за отсутствие света в жилых домах наказали руководителя ресурсоснабжающей организации
Стало известно, какие автобусы будут ходить по маршрутам троллейбусов в Твери
В Тверской области мужчину будут судить за убийство сожительницы
Грабитель напал на пенсионерку в Бологое Тверской области
Жители Твери голосуют за благоустройство набережных и зеленых зон
Очевидцы сняли на видео ледоход на Волге в Твери
В Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублей
На рынке в Тверской области предприниматель продавал яблоки, нарушая закон
Секреты реставрационной работы откроют на встрече в Императорском дворце Твери
К 2023 году в Твери планируют восстановить два трамвайных маршрута
В Твери пройдет VI фестиваль Воскресных школ и православных гимназий "Рождественская звездочка"
В феврале мобильные бригады врачей посетят пять районов Тверской области
Для Тверской областной больницы купят медаппарат за 11 млн рублей
На перекрестке в Твери легковушка протаранила "скорую"
Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области
В Тверской области водитель на "Ситроене" врезался в остановку
Тверская область вложит больше денег в создание кластера «Волжское море»
Сайт новой модели пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» работает в тестовом режиме
Мужчина спас пожилую мать и погиб во время пожара в частном доме в Тверской области
В Тверской области автобус с детьми съехал в кювет, никто не пострадал
На улице Орджоникидзе в Твери легковушка врезалась в столб
На Калининской АЭС проверят систему оповещения с запуском электросирен
Женщина в черном берете ушла из дома в Торжке и не вернулась
Стали известны подробности задержания высокопоставленных сотрудников ГУ МЧС по Тверской области
Медвежонок-сирота, привезенный в Тверскую область из Вологодчины, открыл глазки
В Твери наградили мужчину, который помог полиции задержать грабителя