В Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублей
В полицию с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на улице 15 лет Октября, были похищены ювелирные украшения. Ущерб составил более 50 000 рублей.
Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, криминалисты изъяли упаковку от ювелирных украшений, следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый 40-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенным имуществом уже распорядился.
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU