29 Янв. 2020 2020-01-29T14:55:20+03:00

В Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублей Фото: Анна КОЛГАНОВА

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В полицию с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на улице 15 лет Октября, были похищены ювелирные украшения. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, криминалисты изъяли упаковку от ювелирных украшений, следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый 40-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенным имуществом уже распорядился.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU