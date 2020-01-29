2020-01-29T14:55:20+03:00
Происшествия

В Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублей

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублейВ Твери у женщины украли золота на 50 тысяч рублейФото: Анна КОЛГАНОВА
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В полицию с заявлением о краже обратилась 43-летняя жительница Твери. Женщина сообщила, что из ее квартиры, расположенной на улице 15 лет Октября, были похищены ювелирные украшения. Ущерб составил более 50 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, криминалисты изъяли упаковку от ювелирных украшений, следы обуви и пальцев рук предполагаемого преступника.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления причастен ранее судимый 40-летний житель областного центра. Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что похищенным имуществом уже распорядился.

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания. По статье "Кража" мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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