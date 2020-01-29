Следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины на пожаре в Тверской области

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:28:46+03:00

На месте пожара работают следователи и криминалисты Фото: СУ СК РФ по Тверской области

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Сообщение о том, что во время тушения пожара в частном доме в деревне Березниково в Старицком районе Тверской области обнаружено тело мужчины 1963 года рождения, поступило в региональный СКР 28 января.

По данному факту следователем Ржевского межрайонного следственного отдела проводится доследственная проверка. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты.

- Предварительно установлено, что наиболее вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - Для определения точной причины смерти погибшего, очага и причин возгорания назначены соответствующие экспертные исследования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU