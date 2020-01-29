Сайт новой модели пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» работает в тестовом режиме

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:10:21+03:00

Пока жителям Твери и Калининского района доступна информация о стоимости проезда, льготах и обновлённых маршрутах

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Начал работу сайт новой модели пассажирских перевозок «Транспорт Верхневолжья» - tvercard.ru. Правда пока лишь в тестовом режиме и некоторые функции сайта ещё недоступны.

Но информацию о стоимости проезда, льготах и обновлённых маршрутах новой транспортной модели Твери и Калининского района на нём найти уже можно. Расписание автобусов будут публиковать в соответствии с графиком ввода новых маршрутов. Новые маршруты, напомним, будут вводить поэтапно с 3 февраля.

Сайт «Транспорт Верхневолжья» также сообщает, что этого же числа на сервисе будет также доступен раздел «личный кабинет пассажира», где будет возможность зарегистрировать свою бесконтактную банковскую карту, чтобы приобрести на неё абонемент.

ИСТОЧНИК KP.RU