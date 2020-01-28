2020-01-28T21:43:33+03:00
Общество

Медвежонок-сирота, привезенный в Тверскую область из Вологодчины, открыл глазки

Косолапые малыши получили имена Веста и Веня
Ольга ТРОФИМОВА
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Медвежата много времени проводят вместе, один из них уже открыл глаза Фото: vk.com/Цент спасения медвежат-сиротМедвежата много времени проводят вместе, один из них уже открыл глаза Фото: vk.com/Цент спасения медвежат-сирот
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В Центре спасения медвежат-сирот, что находится в деревне Бубоницы Торопецкого района, продолжают выхаживать маленьких медвежат, привезенных из Вологодской области в середине января.

Напомним, двое косолапых малышей остались посреди зимы остались без матери - медведица покинула берлогу, испугавшись громких звуков во время заготовки леса.

На момент прибытия в Тверскую область медвежата весили около 1,4 кг. Брату и сестре дали имена Веста и Веня.

- Им уже около 30 дней. Именно по моменту, когда у медвежат открываются глаза, можно более точно определить их возраст, - сообщают в Центре спасения медвежат-сирот.

Отметим, что Веста и Веня не единственные воспитанники Центра. Вместе с ним биологи выхаживают еще двух медвежат из Карелии - Карела и Кузю.

- После сна и кормления все медвежата некоторое время проводят вместе - это необходимо для их развития. После чего по расписанию очередной "тихий час", - рассказывают о распорядке малышей биологи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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