В Твери наградили мужчину, который помог полиции задержать грабителя
Юрию Тихонову вручили почетную грамоту и ценный подарок
Жителя Твери Юрия Тихонова наградили за помощь в задержании грабителя Фото: УМВД России по Тверской области
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В Твери сотрудники полиции поблагодарили мужчину, который помог задержать грабителя, напавшего на пожилую женщину.
В торжественной обстановке начальник УМВД России по Тверской области Петр Пырх вручил 39-летнему Юрию Тихонову почетную грамоту, а от руководства УМВД по городу Твери - ценный подарок.
Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Грабитель напал на 79-летнюю женщину и вырвал у нее из рук сумку. На помощь подоспел местный житель. Юрий Тихонов догнал злоумышленника и вызвал полицию.
Фигуранта задержали и возбудили уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU