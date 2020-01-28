В Твери наградили мужчину, который помог полиции задержать грабителя

28 Янв. 2020 2020-01-28T21:05:38+03:00

Жителя Твери Юрия Тихонова наградили за помощь в задержании грабителя Фото: УМВД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

В Твери сотрудники полиции поблагодарили мужчину, который помог задержать грабителя, напавшего на пожилую женщину.

В торжественной обстановке начальник УМВД России по Тверской области Петр Пырх вручил 39-летнему Юрию Тихонову почетную грамоту, а от руководства УМВД по городу Твери - ценный подарок.

Напомним, инцидент произошел вечером 10 января. Грабитель напал на 79-летнюю женщину и вырвал у нее из рук сумку. На помощь подоспел местный житель. Юрий Тихонов догнал злоумышленника и вызвал полицию.

Фигуранта задержали и возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU