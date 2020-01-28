В Тверской области женщина-водитель пострадала в ДТП
Угрозы ее жизни нет
Женщина наехала на препятствие и получила травмы Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 28 января, на 22-м км автодороги М-10 - Конаково - Иваньково, в Конаковском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 36-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Поло", наехала на препятствие. В результате ДТП она получила травмы не опасные для жизни.
Проезжая часть на момент аварии была обработана, водитель трезвая. Обстоятельства выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU