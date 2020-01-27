Жителям Твери советуют, как не подцепить коронавирус
Министерство здравоохранения Тверской области обнародовало памятку о том, что необходимо знать о коронавирусе, эпидемия которого разгулялась в Китае. Отмечается, что данная памятка составлена в Ямальском центре медицинской профилактики с учётом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора. В памятке содержится следующая информация:
1. Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.
2. Основные симптомы: обильные выделения из носа, заложенность носа, боль в горле, чихание и покашливание, озноб, ломота, белый налёт на языке, слабость и бледность, повышение температуры.
3. Осложнения, которые может спровоцировать вирус: отит, синусит, пневмония, миокардит, менингоэнцефалит, у детей могут быть проблемы с ЖКТ.
Также минздрав региона сообщает, что не подхватить вирус поможет соблюдение классических правил: мыть руки, не касаться немытыми руками носа, глаз, рта, избегать тесного контакта с болеющими людьми и носить маску.
ИСТОЧНИК KP.RU