Жителям Твери советуют, как не подцепить коронавирус

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:54:58+03:00

Что нужно знать о коронавирусе. Графика: Минздрав Тверской области

Правила такие же, как и в случае с обычным ОРВИ

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Министерство здравоохранения Тверской области обнародовало памятку о том, что необходимо знать о коронавирусе, эпидемия которого разгулялась в Китае. Отмечается, что данная памятка составлена в Ямальском центре медицинской профилактики с учётом рекомендаций ВОЗ и Роспотребнадзора. В памятке содержится следующая информация:

1. Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём.

2. Основные симптомы: обильные выделения из носа, заложенность носа, боль в горле, чихание и покашливание, озноб, ломота, белый налёт на языке, слабость и бледность, повышение температуры.

3. Осложнения, которые может спровоцировать вирус: отит, синусит, пневмония, миокардит, менингоэнцефалит, у детей могут быть проблемы с ЖКТ.

Также минздрав региона сообщает, что не подхватить вирус поможет соблюдение классических правил: мыть руки, не касаться немытыми руками носа, глаз, рта, избегать тесного контакта с болеющими людьми и носить маску.

ИСТОЧНИК KP.RU