"Скорая" к жителям Твери в среднем приезжает немногим менее, чем за 14 минут

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:40:38+03:00

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За последнюю отчётную неделю, с 20 по 26 января, значительно увеличилось количество вызовов бригад Тверской станции скорой помощи, сообщает региональный минздрав. Количество вызовов возросло с 3016 до 3474, а число госпитализаций - с 1002 до 1104 человек.

Традиционно отдельно приводится детская статистика: к детям педиатрическая бригада «скорой» выезжала 684 раза, госпитализировано 279 детей.

Увеличилось и количество вызовов по сердечно-сосудистым заболеваниям: с 51 до 81 – с острым коронарным синдромом, в т.ч. инфарктом, и с 60 до 84 - с острым нарушением мозгового кровообращения.

В результате дорожных аварий по "скорой" в больницы Тверской области доставлены 16 пациентов.

По Твери и Калининскому району ежедневно работали 34 бригады. Среднее время доезда скорой медицинской помощи по экстренной форме вТвери составило 13,51 минуты, по Калининскому району – 28,25 минуты По неотложной форме – 16,25 минуты и 38,79 минуты, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU