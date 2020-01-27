2020-01-27T18:15:00+03:00
Звезды

Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери

В программе прозвучат как известные, так и новые песни-притчи
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Светлана Копылова поет о жизни и о каждом из нас. Фото: предоставлено Тверской епархиейСветлана Копылова поет о жизни и о каждом из нас. Фото: предоставлено Тверской епархией
Изменить размер текста:

28 января в ДК "Металлист" Твери состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с ярким названием «Торопитесь любить…»

- Выступления Светланы всегда очень интересны. Потому что она поет о каждом из нас, о жизни и её смысле. Главный вектор всего её творчества - нравственный, - рассказывают организаторы концерта.

В программе вечера прозвучат как известные и давно любимые, так и новые песни-притчи.

Петербургское шоссе, 39.

Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Металлист»: 8 (4822) 55-91-89.

Справки по телефону: 8-926-813-9195.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителям Твери советуют, как не подцепить коронавирус
"Скорая" к жителям Твери в среднем приезжает немногим менее, чем за 14 минут
Губернатор Тверской области включён в обновленный состав президиума Госсовета РФ
В Твери началась реконструкция одного из основных водоводов города
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
Сто пятьдесят дворников борются с гололедицей в Твери
Новый портал будет рассказывать об истории и традициях монашества Тверской области
В День снятия блокады Ленинграда в Твери возлагали цветы к Обелиску Победы и раздавали блокадный хлеб
О жизни тверских монастырей теперь можно узнать из интернета
Несовершеннолетняя девушка пропала в Тверской области
Жительница Тверской области около месяца прятала в кладовой труп знакомого
В Тверской области через интернет торговали нелегальным алкоголем
В Твери прошла масштабная проверка такси
Под Тверью легковушка съехала в кювет в результате ДТП
В Тверской области эпидемии гриппа нет
По подозрению в хранении наркотиков задержан житель Ржева Тверской области
Семье, пострадавшей во время пожара на улице Жореса в Твери, окажут необходимую помощь