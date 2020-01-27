Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:15:00+03:00

Светлана Копылова поет о жизни и о каждом из нас. Фото: предоставлено Тверской епархией

В программе прозвучат как известные, так и новые песни-притчи

Изменить размер текста: A A

28 января в ДК "Металлист" Твери состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с ярким названием «Торопитесь любить…»

- Выступления Светланы всегда очень интересны. Потому что она поет о каждом из нас, о жизни и её смысле. Главный вектор всего её творчества - нравственный, - рассказывают организаторы концерта.

В программе вечера прозвучат как известные и давно любимые, так и новые песни-притчи.

Петербургское шоссе, 39.

Начало в 19:00.

Билеты можно приобрести в кассе ДК «Металлист»: 8 (4822) 55-91-89.

Справки по телефону: 8-926-813-9195.

ИСТОЧНИК KP.RU