Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
В программе прозвучат как известные, так и новые песни-притчи
Светлана Копылова поет о жизни и о каждом из нас. Фото: предоставлено Тверской епархией
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28 января в ДК "Металлист" Твери состоится концерт автора-исполнителя Светланы Копыловой с ярким названием «Торопитесь любить…»
- Выступления Светланы всегда очень интересны. Потому что она поет о каждом из нас, о жизни и её смысле. Главный вектор всего её творчества - нравственный, - рассказывают организаторы концерта.
В программе вечера прозвучат как известные и давно любимые, так и новые песни-притчи.
Петербургское шоссе, 39.
Начало в 19:00.
Билеты можно приобрести в кассе ДК «Металлист»: 8 (4822) 55-91-89.
Справки по телефону: 8-926-813-9195.
ИСТОЧНИК KP.RU