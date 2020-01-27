2020-01-27T18:03:06+03:00
Общество

Сто пятьдесят дворников борются с гололедицей в Твери

Им помогает дорожная техника, которая разбрасывает песок и реагенты
Виктория ТУШКОВА
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В среднем на улицах города на выходных работало более 20 единиц техники. Фото: администрация Твери.В среднем на улицах города на выходных работало более 20 единиц техники. Фото: администрация Твери.
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На минувших выходных, 25 и 26 января, погода показала Твери капризный характер, щедро осыпав город снегом вперемешку с дождём. От этого на дорогах и тротуарах образовалась корка льда.

Со льдом борется МУП «ЖЭК» - предприятие, ответственное за состояние дорог. МУП ведёт противогололёдную обработку дорог и тротуаров. По сообщению городской администрации на выходных на улицы города вышли КДМ (комбинированные дорожные машины) и другая техника. Они убирали снег и разбрасывали песок и противогололёдные материалы . В среднем работало более 20 единиц техники, а также около 150 дворников. Сейчас работы на дорогах и тротуарах продолжаются.

Также МУП «ЖЭК» продолжает работы по ремонту дорог с применением литого асфальтобетона. За прошлую неделю с восстановили асфальт на ряде повреждённых участков, в частности, на улице Коминтерна и во Дворе Пролетарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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