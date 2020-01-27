2020-01-27T17:53:35+03:00
Общество

Новый портал будет рассказывать об истории и традициях монашества Тверской области

На площадке планируется публиковать и уникальные материалы
Ирина ТАРАСОВА
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Новый сайт создан по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Фото: с сайте tverskie-monastyri.ruНовый сайт создан по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы. Фото: с сайте tverskie-monastyri.ru
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В Тверской области с начала 2020 года начал работать православный духовно-просветительский портал tverskie-monastyri.ru.

Созданный по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы и силами сотрудников Монастырского благочиния Тверской епархии он будет освещать жизнь святых обителей региона. Куратор проекта - благочинный монастырей, наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий (Губанов).

- Интернет-портал «Жизнь Тверских монастырей» будет ориентироваться на лучшие православные ресурсы, посвященные монастырской жизни: «Монастырский вестник» monasterium.ru, «Монастырский Хронограф» monasterium.by, «Русь и Афон. Наследие Святой Горы» afonit.info и пр.

Цель ресурса - работа по двум направлениям. Первое - миссионерское информационное обращение к людям нецерковным, но с симпатией относящимся к православной традиции. Второе - подробное освещение внутрицерковной жизни более десятка монастырей Тверской области, - комментируют в в редакции портала.

Новый сайт планирует стать информационной площадкой для глубинного изучения истории и традиций монашества Тверской области. Здесь можно будет увидеть, как новости из открытых источников, так и уникальные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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