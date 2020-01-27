В Твери началась реконструкция одного из основных водоводов города

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:26:22+03:00

В целом будет обновлена большая часть трубопровода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного мост

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На берегу Тверцы в районе Новое Глазково ведутся работы. Местные жители наблюдают, как эксковатор активно ковыряет землю своим мощным ковшом, а неподалеку выгружают длинные черные трубы. Это точка отсчёта модернизации Затверецкого водовода.

Всего до 2021 года должны реконструировать более 5 км из 7,5 км трубопровода. От Тверецкого водозабора до дюкера (напорного участка) Восточного моста.

Модернизация Затверецкого водовода Твери входит в региональную программу «Чистая вода» нацпроекта «Экология». Она необходима - трубопровод проложен более 40 лет назад.

Специалистам подрядчика — московской компании «Современные системы реновации» - предстоит заменить старые трубы диаметром 500 миллиметров на новые, более объёмные — диаметром 800 миллиметров. Срок - до 2021 года. Цена вопроса - больше 275 млн рублей.

Всего по проекту «Чистая вода» до 2024 года в регионе запланировано построить либо реконструировать 18 объектов питьевого водоснабжения.

ИСТОЧНИК KP.RU