2020-01-27T17:02:59+03:00
Общество

В День снятия блокады Ленинграда в Твери возлагали цветы к Обелиску Победы и раздавали блокадный хлеб

В областной столице прошли памятные мероприятия
Ольга ТРОФИМОВА
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В центре Твери раздавали блокадный хлеб Фото: администрация ТвериВ центре Твери раздавали блокадный хлеб Фото: администрация Твери
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27 января в Тверь вместе со всей страной вспоминала одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. В этот день, 76 лет назад, город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня, в областной столице члены ветеранских организаций, участники юнармейского движения, воспитанники Тверского суворовского военного училища возложили цветы к Обелиску Победы.

По традиции на улице Трёхсвятской была организована тематическая инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде. Там же студенты Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова знакомили всех желающих с отдельными свидетельствами, характеризующими дни блокады, и читали стихи.

Для собравшихся были организованы тематически викторины и квесты.

И возлагали цветы к Обелиску Победы Фото: администрация Твери

И возлагали цветы к Обелиску Победы Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU

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