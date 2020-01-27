В День снятия блокады Ленинграда в Твери возлагали цветы к Обелиску Победы и раздавали блокадный хлеб

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:02:59+03:00

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27 января в Тверь вместе со всей страной вспоминала одно из самых трагических событий Великой Отечественной войны – блокаду Ленинграда. В этот день, 76 лет назад, город был полностью освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня, в областной столице члены ветеранских организаций, участники юнармейского движения, воспитанники Тверского суворовского военного училища возложили цветы к Обелиску Победы.

По традиции на улице Трёхсвятской была организована тематическая инсталляция, имитирующая пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде. Там же студенты Тверского колледжа культуры им. Н.А. Львова знакомили всех желающих с отдельными свидетельствами, характеризующими дни блокады, и читали стихи.

Для собравшихся были организованы тематически викторины и квесты.

И возлагали цветы к Обелиску Победы Фото: администрация Твери

ИСТОЧНИК KP.RU