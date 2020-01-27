2020-01-27T16:34:09+03:00
Общество

О жизни тверских монастырей теперь можно узнать из интернета

В регионе заработал православный духовно-просветительский портал
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
О жизни Тверских монастырей расскажет новый интернет-порталО жизни Тверских монастырей расскажет новый интернет-порталФото: Ольга ТРОФИМОВА
Изменить размер текста:

С января 2020 года по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы и силами сотрудников Монастырского благочиния Тверской епархии начал свою работу православный духовно- просветительский портал "Жизнь Тверских монастырей".

На виртуальных страницах жители смогут узнать все о жизни святых обителей Тверской области. Куратором проекта является благочинный монастырей, наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий (Губанов).

- Это диалог с паствой, ведь новостной сегмент ожидают увидеть прежде всего люди "воцерковленные". Ресурс "Жизнь Тверских монастырей" направлен на содействие популяризации духовно-культурного наследия монашества Верхневолжья, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Концерт Светланы Копыловой «Торопитесь любить…» пройдет в Твери
Сто пятьдесят дворников борются с гололедицей в Твери
Новый портал будет рассказывать об истории и традициях монашества Тверской области
В День снятия блокады Ленинграда в Твери возлагали цветы к Обелиску Победы и раздавали блокадный хлеб
О жизни тверских монастырей теперь можно узнать из интернета
Несовершеннолетняя девушка пропала в Тверской области
Жительница Тверской области около месяца прятала в кладовой труп знакомого
В Тверской области через интернет торговали нелегальным алкоголем
В Твери прошла масштабная проверка такси
Под Тверью легковушка съехала в кювет в результате ДТП
В Тверской области эпидемии гриппа нет
По подозрению в хранении наркотиков задержан житель Ржева Тверской области
Семье, пострадавшей во время пожара на улице Жореса в Твери, окажут необходимую помощь