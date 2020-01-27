О жизни тверских монастырей теперь можно узнать из интернета
С января 2020 года по благословению митрополита Тверского и Кашинского Саввы и силами сотрудников Монастырского благочиния Тверской епархии начал свою работу православный духовно- просветительский портал "Жизнь Тверских монастырей".
На виртуальных страницах жители смогут узнать все о жизни святых обителей Тверской области. Куратором проекта является благочинный монастырей, наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий (Губанов).
- Это диалог с паствой, ведь новостной сегмент ожидают увидеть прежде всего люди "воцерковленные". Ресурс "Жизнь Тверских монастырей" направлен на содействие популяризации духовно-культурного наследия монашества Верхневолжья, - сообщает пресс-служба Тверской епархии.
ИСТОЧНИК KP.RU