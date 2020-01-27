2020-01-27T16:05:28+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области около месяца прятала в кладовой труп знакомого

Мужчину женщина убила во время пьяной ссоры
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщина около месяца прятала в кладовой тело своего знакомогоЖенщина около месяца прятала в кладовой тело своего знакомогоФото: Мария ЛЕНЦ
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Перед судом предстали двое жителей деревни Засека Максатихинского района Тверской области: женщина, 1978 года рождения совершившая убийство и мужчина, 1961 года рождения, который помог ей скрыть следы совершенного преступления.

В ходе предварительного и судебного следствия установлено, что в конце июля-начале августа 2019 года обвиняемая выпивала вместе с потерпевшим. Знакомые поссорились, и женщина стала избивать мужчину металлической кочергой и совком, а также нанесла множественные удары руками и ногами по голове и телу потерпевшего. От телесных повреждений потерпевший скончался.

Испугавшись, женщина закрыла квартиру и ушла жить к своему знакомому. Позднее она вернулась, спрятала труп в кладовую и смыла следы преступления.

Лишь 29 августа 2019 года женщина рассказала сожителю о содеянном и он решил ей помочь избавиться от трупа. Сообщники спрятали тело мужчины в мешок, погрузили в тележку, и обвиняемый вывез его на берег реки Волчина в районе д. Засека, где оставил в высокой траве.

- В ходе судебного следствия женщина вину свою не признала, а мужчина вину признал полностью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговором суда женщина осуждена на срок 6 лет 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а мужчина - к штрафу в сумме 12 тыс. рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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