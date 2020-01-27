2020-01-27T15:34:22+03:00
Общество

В Твери прошла масштабная проверка такси

В ходе рейда у водителей-нелегалов изымали машины
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошел рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери прошел рейд "Легковое такси" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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23 января в Твери состоялся профилактический рейд "Легковое такси". Во время проверки автоинспекторы совместно с сотрудниками министерства транспорта Тверской области выявляли таксистов-нелегалов, которые управляли транспортными средствами с нарушениями.

У тех, кто нарушил правила, забирали автомобили и отвозили их на охраняемую стоянку.

- Фактическая численность автомобилей такси в Твери значительно превышает количество разрешений на перевозку пассажиров и багажа, выданных министреством транспорта Тверской области, - об этом госавтоинспекторы УГИБДД России по Тверской области рассказали в программе "Патруль 69". - В сфере легкового такси широкое распространение получили так, называемые агрегаторы - это компании, которые передают информацию о клиенте конкретному водителю. Это позволяет водителю быстро брать заказы и получать максимальную прибыль.

Всего за время проведения мероприятия выявлено больше 10 административных правонарушений. Масштабные проверки таксистов будут продолжены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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