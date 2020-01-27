Под Тверью легковушка съехала в кювет в результате ДТП

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:19:47+03:00

В результате ДТП автомобиль съехал в кювет и опрокинулся Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла днем, 27 января, на 2-м км автодороги Андрейково-Обухово-Красная Новь в Калининском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на указанном участке столкнулись два автомобиля. В результате ДТП одна из машин съехала в кювет и опрокинулась.

В аварии пострадал водитель - виновник ДТП, мужчина 1939 года рождения. Угрозы его жизни и признаков алкогольного опьянения нет. Пострадавший пояснил, что не справился с управлением при выходе из поворота.

ИСТОЧНИК KP.RU