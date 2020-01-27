В Тверской области эпидемии гриппа нет

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:03:20+03:00

Чаще всего население более ОРВИ

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В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным ведомства, уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в период с 20 по 26 января остался на уровне предыдущей недели и не превышает эпидемический порог.

У заболевших выявлены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус и др.), а также единичные возбудители гриппа А, которые идентичны вирусам, входящим в состав вакцины.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU