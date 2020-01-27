В Тверской области эпидемии гриппа нет
В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным ведомства, уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей в период с 20 по 26 января остался на уровне предыдущей недели и не превышает эпидемический порог.
У заболевших выявлены вирусы негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирус и др.), а также единичные возбудители гриппа А, которые идентичны вирусам, входящим в состав вакцины.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU