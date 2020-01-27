2020-01-27T14:55:09+03:00
Происшествия

По подозрению в хранении наркотиков задержан житель Ржева Тверской области

Ведется следствие
Ольга ТРОФИМОВА
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По подозрению в хранении наркотиков задержан житель РжеваПо подозрению в хранении наркотиков задержан житель РжеваФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Тверской области сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России "Ржевский" задержали мужчину 1973 года рождения по подозрению в хранении наркотических средств. В ходе обыска в квартире подозреваемого на улице Челюскинцев оперативники обнаружили и изъяли бумажные свёртки с наркотическим веществом.

Экспертиза подтвердила, что это растительный наркотик общей массой 433,3 грамма.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. По ч. 2 статьи 228 УК РФ фигуранту грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Полицейские выясняют, где был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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